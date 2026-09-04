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Belçika'da Yaz Sıcaklıkları: Üç Dalgada 3,000'e Yakın Aşırı Ölüm

Belçika'da Yaz Sıcaklıkları: Üç Dalgada 3,000'e Yakın Aşırı Ölüm
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BRÜKSEL, 4 Eylül (Xinhua) -- Belçika'da bu yaz yaşanan üç yüksek sıcaklık döneminde yaklaşık 3.000 aşırı ölüm kaydedildi.

BRÜKSEL, 4 Eylül (Xinhua) -- Belçika'da bu yaz yaşanan üç yüksek sıcaklık döneminde yaklaşık 3.000 aşırı ölüm kaydedildi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano perşembe günü Ölüm İzleme Ağı'ndan (Be-MOMO) elde edilen verileri yayımladı. Verilere göre, 18 Haziran-3 Temmuz tarihlerindeki ilk sıcak hava dalgasında 2.035 kişi hayatını kaybederken, ölüm oranı yüzde 48,8 oranında arttı. 4-17 Temmuz tarihlerinde yaşanan ikinci sıcak hava dalgasında yüzde 14,8'lik artışla 535, 28 Temmuz-16 Ağustos tarihlerindeki üçüncü yoğun sıcaklık döneminde ise yüzde 7'lik artışla 365 aşırı ölüm kaydedildi.

Enstitü, 15 ila 64 yaş arasındaki kişilerde belirgin bir ölüm artışının gözlemlendiği ilk sıcak hava dalgasının, ölüm oranını büyük ölçüde etkilediğini belirtti. Bu durum, ülkede 2000 yılından bu yana analiz edilen sıcak hava dalgaları arasında hem mutlak sayı hem de yüzde olarak en yüksek aşırı ölüm oranı seviyelerine işaret etti.

Enstitü, olayların ciddiyetinin dönemin süresi, sıcaklığın yoğunluğu ve ozon konsantrasyonları gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklandığını bildirdi.

Enstitü ayrıca, Belçika'da en yüksek sıcaklıkların 18 Haziran'dan itibaren 10 gün boyunca üst üste 30 santigrat derece civarında seyrettiğini ifade etti. Bu süreçte üç günün 35 santigrat dereceye yakın olduğu, ozon konsantrasyonlarının ise 10 gün boyunca metreküp başına 100 mikrogramın üzerinde kaldığı kaydedildi.

Belçika Ölüm İzleme Ağı (Be-MOMO), gözlemlenen ölüm sayılarını istatistiksel beklentilerle karşılaştırarak tüm nedenlere bağlı ölümleri izliyor. Sciensano, nihai ölüm verileri netleştikçe son rakamların güncellenebileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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