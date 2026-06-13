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Belçikalı aşırı sağcı partiden Ostend Havalimanı'nı "sınır dışı merkezi" yapma önerisi

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Belçika'nın aşırı sağcı Flaman partisi Vlaams Belang, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için Ostend Havalimanı'nın kullanılmasını önerdi. Parti lideri Tom Van Grieken, hükümeti AB göç politikalarını uygulamamakla eleştirdi.

Belçika'nın Flaman milliyetçisi aşırı sağcı partisi Vlaams Belang, ülkede yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla Ostend Havalimanı'nın bir "sınır dışı merkezi" olarak kullanılmasını önerdi.

Ulusal basına göre parti lideri Tom Van Grieken, ülkenin sahil kesimindeki Ostend kentinde düzenlenen olağanüstü toplantıda yaptığı açıklamada, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sistematik şekilde bu havalimanı üzerinden ülkelerine gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Van Grieken, etkili bir göç politikasının ancak sınır dışı kararlarının uygulanmasıyla mümkün olacağını savunarak Belçika hükümetini daha sert önlemler içeren yeni Avrupa Birliği (AB) göç politikalarını hayata geçirmemekle eleştirdi.

Vlaams Belang lideri ayrıca, Flaman vatandaşlarının yüzde 76,6'sının ülkede yasa dışı bulunan göçmenlerin tespit edilerek sınır dışı edilmesini desteklediğini öne sürdü.

Öneri kapsamında, Ostend Havalimanı yakınlarında kapalı bir geri dönüş merkezi kurulması ve buradan göçmenlerin menşe ülkelerine veya geri kabul anlaşması bulunan güvenli üçüncü ülkelere doğrudan uçuşlarla gönderilmesi planlanıyor.

Belçika'da göç ve iltica politikaları son yıllarda siyasi tartışmaların merkezinde yer alırken, hükümet ile muhalefet partileri arasında düzensiz göçle mücadele yöntemleri konusunda görüş ayrılıkları sürüyor.

Vlaams Belang, Belçika'nın Flaman bölgesinde faaliyet gösteren göç karşıtı ve Flaman milliyetçisi bir siyasi parti olarak biliniyor.

Parti, Haziran 2024'te yapılan federal seçimlerde ülke genelinde oyların yaklaşık yüzde 14'ünü alarak en güçlü siyasi oluşumlardan biri haline geldi. Ancak diğer partilerin uyguladığı "cordon sanitaire" (siyasi tecrit) nedeniyle hükümet koalisyonlarında yer alamıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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