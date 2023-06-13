Ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonu: Belçika'da 5 Ton Kokain Ele Geçirildi

Belçika'da polis, çalıntı araçlara yönelik düzenlediği operasyonda 5 ton kokain ele geçirerek ülkenin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı.

Yerel basına göre, Gent kentinde çalıntı araç operasyonu düzenleyen polis, dolandırıcılık şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

Gent'te pek çok evde arama yapan polis, çok sayıda silah ve 5 ton kokain ele geçirdi.

Polis ayrıca evlerde yapılan aramada bulunan yüzbinlerce avroya el koydu.

Belçika'nın Anvers kentindeki limanın, uyuşturucu kaçakçılığının Avrupa'daki merkezi olduğu belirtiliyor. Anvers'in de aynı zamanda Avrupa'da kokainin en yaygın kullanıldığı kentler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Belçika ve Hollanda'nın ortak operasyonlarında 2022'de 110 bini Anvers'te olmak üzere 160 ton kokain ele geçirilmişti.