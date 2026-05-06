Belçika Başbakanı de Wever, ülkesinin Yahudi karşıtı olduğu suçlamasının "saçma" olduğunu söyledi

Belçika Başbakanı Bart de Wever, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White'ın, ülkesini Yahudi karşıtlığıyla suçlamasının "saçma" olduğunu belirtti.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, de Wever, katıldığı bir Holokost anma günü etkinliği öncesinde, ülkesinde yasa dışı sünnet uygulaması nedeniyle 3 Yahudi sünnetçi hakkında başlatılan soruşturmayla alevlenen diplomatik kriz hakkında basına açıklamalarda bulundu.

De Wever, Saar ve White'ın suçlamalarına ilişkin, "Belçika, Yahudi karşıtı bir devlet değildir, bu saçmalık." ifadesini kullandı.

"Sünnet, Yahudilik ve İslam için çok önemlidir ancak yasalarımızın kalite standartları da öyle." diyen de Wever, bu unsurların birbiriyle "uzlaşması gerektiğini" vurguladı.

De Wever, tartışmalara dahil olan herkesi kamuoyuna yönelik açıklama yapmamaya ve asılsız beyanlarda bulunmamaya davet ederek, bu yaklaşımların "hiçbir faydasının olmadığının" altını çizdi.

Belçika ile İsrail arasında ABD'nin başlattığı diplomatik kriz

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yerel polis, yasa dışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden adli soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın, Yahudi topluluğundan gelen şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, bu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savunmuştu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, White'ı açıklamalarının ardından görüşmeye çağırmıştı. Bakanlığın, Anvers'te yürütülen soruşturmanın dini uygulamalara yönelik olmadığı, bağımsız yargı makamlarının yürüttüğü hukuki bir süreç olduğu yönünde açıklama yaptığı aktarılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'daki antisemitizm iddialarına değinerek, Anvers'teki sünnet soruşturmasını eleştirmiş ve Yahudi topluluklarının güvenliği konusunda endişe duyduklarını ifade etmişti.