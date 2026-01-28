Haberler

Belçika Başbakanı de Wever, Grönland tehditlerinin Trump'a bir kazanç sağlamadığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda yaptığı tehditlerin Avrupa için kazanç sağlamadığını belirterek, Avrupa'nın transatlantik bağlarını koruması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Avrupa ordusu kurulması konusundaki tartışmalara da değindi.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tehditlerinin kendisine büyük bir kazanç sağlamadığını, tüm bunlara rağmen Avrupa'nın transatlantik bağı koruması gerektiğini dile getirdi.

De Wever, Federal Parlamento'da yaptığı konuşmada, ABD'nin dış politikasıyla ilgili konuştu.

"Trump şimdi büyük bir şey mi kazanmış oldu? Ben göremiyorum." diyen de Wever, ABD Başkanı'nın Grönland ile ilgili tehditleriyle "işleri kendisi için de zorlaştırdığını" söyledi.

Tehditlerin tamamen gereksiz olduğunu savunan de Wever, "Trump bu konuda iyi bir anlaşma mı yaptı? Zaten otomatik olarak elde ettiği şeylerden hangisini talep ettiğini merak etmelisiniz. Aramızda Arktik güvenliğini güçlendirmeye kim karşı çıkıyor?" diye konuştu.

De Wever, duygusal bir öfkeyle Amerikalılara sırt çevirmenin doğru karar olmadığına inandığını belirterek, Avrupa'nın transatlantik bağa sıkıca tutunması gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakanı, "Duyguları ve şu anda 'Yaşasın Avrupa, NATO kahrolsun!' diyen insanları anlıyorum. Ama bu akıllıca değil. Hayatta kışkırtıldığınızda her zaman dikkatlice düşünmelisiniz. Belki de düşmanca bir tepki kışkırtmak istiyorlar. Belki de bunu yaparak, ABD'de bir mola isteyen bazı kişilerin gündemine hizmet ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ordusu

De Wever, Avrupa ordusu kurulması tartışmasıyla ilgili olarak ise "Ekonomik gücümüze ek olarak, bağımsız hareket etmemizi sağlayacak bir askeri güç de geliştirmeli miyiz? İşte büyük soru bu. Bence Belçika, buna 'evet' cevabını vermeli. Silahlı kuvvetlerimizin daha büyük bir sisteme çok kapsamlı bir şekilde entegrasyonuna hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı bu kez çok sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım

Araçta ölü bulunan eşine böyle seslendi: Ne olur kalk aşkım
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti

100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu

Milletvekilini uyuşturup tecavüze kalkıştı! İşte verilen ceza