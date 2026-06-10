Haberler

Belçika, ABD'nin Ebola salgını yaşanan KDC'den ülkeye girişleri yasaklama isteğini reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ABD'nin Ebola salgını nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama talebini reddetti. Bakan, bilimsel mutabakatın giriş yasağını önermediğini ve odaklarının salgından etkilenenlerin takibi olduğunu belirtti. Ayrıca ABD'nin yardımları kesmesinin büyük sorumluluk doğurduğunu ifade etti.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ABD'nin Ebola salgını yaşanan Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama talebini reddettiğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Belçika federal hükümetine yazdığı mektupta, 2026 FIFA Dünya Kupası için Washington'un Ebola salgınına ilişkin seyahat kısıtlamalarına uyulmasını ve KDC vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti.

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke ise yaptığı açıklamada, Belçika'nın da Ebola salgını konusunda "derin endişe" duyduğunu ancak salgından etkilenen bölgeden gelen kişilere giriş yasağının federal hükümetin gündeminde olmadığını duyurdu.

İlgili ortaklar ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile istişare halinde olduklarını aktaran Vandenbroucke, "Bilimsel mutabakat, krizin şiddetlendiği yerlerde harekete geçilmesi gerektiği yönünde. Bu aşamada kimse giriş yasağı önermiyor." ifadelerini kullandı.

Yardımları kesen ABD'nin "çok büyük sorumluluğu var"

Odak noktalarının salgından etkilenen ülkelerden Avrupa'ya gelenlerin takibi olduğunu belirten Vandenbroucke, semptom gösteren herhangi birinin Belçika'ya ulaşması halinde karantinaya alınacağını ve iki hastanenin bunun için hazırlandığını vurguladı.

Vandenbroucke, "Bugün yaşananlarda kalkınma yardımları ve tıbbi desteklerin azaltılması nedeniyle ABD'nin çok büyük sorumluluğu var. Milyonlarca insanın vebali onların üzerinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Ebola salgını

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Söz konusu salgında vaka sayısının 1000'i aştığı bildiriliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bursa'daki emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Tuvalette bulunanlar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor

Bir milletvekiline daha AK Parti rozeti takacak

MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı