Belaruslu Ilona Dziominova, Antalya'da İslamiyet'i seçti

Antalya'da, Kur'an-ı Kerim'den etkilenen Belaruslu Ilona Dziominova, İslamiyet'i seçti.

Yerleşik yabancı Dziominova, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Antalya İl Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Dziominova için ihtida merasimi düzenlendi.

Kuran tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Belaruslu kadına, İslam dini hakkında bilgi verdi. Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan kadın, "Sanaz" ismini aldı.

Özmet, tebrik ettiği Sanaz'a "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

???????