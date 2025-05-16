Belarus ve Rusya, Batı-2025 Askerei Tatbikatını Görüştü

Belarus ve Rusya, Batı-2025 Askerei Tatbikatını Görüştü
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Batı-2025 askeri tatbikatının detaylarını görüşerek iki ülkenin ortak savunma işbirliğini vurguladı. Tatbikatın sonbaharda planlandığı bildirildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile iki ülkenin ortaklaşa yapacağı Batı-2025 askeri tatbikatının detaylarını görüştü.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko başkent Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda Belousov'u kabulünde yaptığı konuşmada, ülkesinin Rusya ile Batı-2025 ortak askeri tatbikata hazır olduğunu belirtti.

Kimseden hiçbir şey saklamadıklarını dile getiren Lukaşenko, "Gerçekten açık olduğumuzu, bu tatbikatların bizim ve savunmacı nitelikte olduğunu gösteriyoruz. Bazılarının düşündüğü gibi kimseye saldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Tatbikatları yapmak için karar aldıklarını aktaran Lukaşenko, Rusya ile karşılıklı olarak poligonları kullanmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Lukaşenko, "Belarus-Rusya Birlik Devleti'nde oluşturulan ortak askeri birliklerimizin ortak tatbikatlarını yürütmeye hazırız. Bu bağlamda Rusya rahat olabilir. Çok iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Belousov da Rusya ve Belarus'un sadece müttefik olmadığını, ortak savunma alanları da olduğunu söyleyerek "Ortak savunma alanımızı mümkün olan en kısa sürede güçlendirmek zorundayız." dedi.

Bunun için iki ülkenin askeri birliklerinin koordinasyon ve karargah çalışmalarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Belousov, bu işbirliği alanındaki en önemli etkinliğin Batı-2025 ortak askeri tatbikatı olacağını kaydetti.

Sonbaharın başında yapılacak tatbikatın Rusya ve Belarus'taki poligonlarda eş zamanlı olarak başlayacağını bildiren Belousov, Belarus askeri personelinin Rusya'daki yüksek öğretim kurumlarında eğitilmesinin önemine dikkati çekti.

Belousov, iki ülke arasındaki askeri ve teknik işbirliğinin de ortak savunma alanını güçlendirecek konulardan biri olduğunu ifade etti.

Eylül ayında Batı-2025 isminde Rusya ile Belarus ordusunun ortaklaşa yapacağı askeri tatbikat planlanıyor.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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