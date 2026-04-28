Polonyalı gazeteci Poczobut mahkum takasıyla serbest

Polonyalı liderler, Polonyalı-Belaruslu gazeteci Andrzej Poczobut'ın mahkum takası kapsamında Belarus tarafından serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Andrzej Poczobut özgür! Polonya'daki evine hoş geldin dostum." notuyla ülkesinin Belarus ile sınır bölgesinde Poczobut ile tokalaştığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tusk, paylaşımında, "Polonya-Belarus sınırındaki takas, iki yıldır süren ve dramatik dönemeçlerle dolu karmaşık bir diplomatik oyunun finali oldu. Bu, istihbarat servislerimizin, diplomatlarımızın ve savcılığın üstün çalışmalarıyla Amerikalı, Rumen ve Moldovalı dostlarımızın büyük yardımı sayesinde başarıldı." ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "(Polonya'nın en yüksek nişanı) Beyaz Kartal sahibi Andrzej Poczobut özgürlüğüne kavuştu! Soydaşımızın serbest bırakılmasını sağladığı için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ediyorum. Bu başarı için çalışan herkese de teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, takas kapsamında Katolik rahip Grzegorz Gawej ile Polonya gizli servisleriyle işbirliği yapan bir Belarus vatandaşı da Polonya'ya teslim edildi.

Belarus'a teslim edilenler arasında ise Polonya'da tutulan ve Kırım'da yürüttüğü tartışmalı restorasyon çalışmaları nedeniyle Ukrayna makamlarınca aranan Rus arkeolog Alexander Butyagin yer aldı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, düzenlediği basın toplantısında Poczobut'un açlıktan bitkin durumda olduğunu belirterek "Sevinelim, onu geri aldık! Yüksek güvenlikli bir cezaevinde geçen 1860 günün ardından özgürlük davasının kahraman yurttaşı Andrzej Poczobut, Polonya'da güvende ve sağlıklı." diye konuştu.

Polonyalı-Belaruslu aktivist ve gazeteci Andrzej Poczobut, Belarus'un ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan eylemleri teşvik etmek ve etnik düşmanlığı kışkırtmaktan 2021'de tutuklanmış, 2023'te 8 yıl hapse çarptırılmıştı.

Belarus ile Polonya sınırında aralarında casusluk suçlamalarıyla mahkum edilen ve tutuklanan farklı ülkelerin vatandaşlarının "5 kişiye karşılık 5 kişi" formülüyle takas yapılmıştı.