Belarus'un Brest Kenti, Çin ile İşbirliğini Derinleştirmeyi Hedefliyor

BREST, 29 Nisan (Xinhua) -- Belarus'un Brest Bölge Yürütme Komitesi Başkanı Petr Parkhomchik salı günü başlayan uluslararası iş forumunda Çin ile işbirliğinin genişletilmesine yönelik güçlü beklentilerini dile getirdi.

Parkhomchik, Xinhua'ya verdiği demeçte bölgenin lojistik potansiyeline vurgu yaparak, "Çinli ortaklarımıza lojistik merkezleri kurmaları için arazi tahsis etmeye hazırız. Bu sayede Belarus ve Çin menşeli ürünlerin Avrupa pazarlarına verimli şekilde ihraç edilmesi mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Brest Bölge Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Mikhail Batsenko ise bölgenin Çin ile işbirliği potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, "Çin pazarı bizim için son derece cazip" diye konuştu.

Brest'i Çin-Avrupa yük trenleri için kritik bir lojistik merkez olarak nitelendiren Belarus'taki Çinli Şirketler Birliği Genel Sekreteri Zhao Qingqiu, giderek daha fazla Çinli şirketin Brest'in iş olanaklarını ve yatırım fırsatlarını değerlendirdiğini söyledi.

İki gün sürecek "İlk Bölge: Başarı Toprakları" temalı forum, Çin, Vietnam, Hindistan, Zimbabve, Sırbistan ve Slovakya'dan 100'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiriyor. Forum, sunumlar, strateji tartışmaları ve sözleşme imzaları yoluyla doğrudan iş bağlantılarını teşvik etmeyi ve ortak projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

