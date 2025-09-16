Belarus'tan Nükleer Silah Tatbikatı Açıklaması

Belarus Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko, Rusya ile düzenledikleri Zapad-2025 askeri tatbikatında stratejik olmayan nükleer silahlar ve Oreşnik balistik füze sisteminin kullanımına yönelik çalışma yapıldığını bildirdi.

Muraveyko, Zapad-2025 tatbikatının sona ermesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyük çaplı stratejik tatbikatın aktif aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Muraveyko, bu tatbikatın otomatik olarak bugün sona ereceği anlamına gelmediğini dile getirdi. Muraveyko, "Tatbikat, son savaş aracı parkına çekilip, son asker kalıcı konuşlandığı yere döndüğünde sona erer." ifadesini kullandı.

Muraveyko, tatbikat esnasında tüm belirlenen görevlerin yerine getirildiğine işaret ederek, "Önemli etkinlikler arasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının planlanması ve değerlendirilmesi, Oreşnik mobil füze sisteminin konuşlandırılması ve değerlendirilmesi yer aldı." dedi.

İnsansız hava araçlarıyla farklı biçimlerde mücadele etmeyi öğrendiklerini aktaran Muraveyko, "Birliklerimizin hava savunma sistemi kusursuz çalıştı ve hedeflenen tüm hava hedeflerini düşürdü." diye konuştu.

Muraveyko, askerlerin modern şartlardaki çatışmalarda hayatta kalmayı sağlayan unsurları hazırladıklarını belirterek, bunun, tatbikatın en önemli sonucu olduğunu ifade etti.

Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2025, 12 Eylül'de her iki ülkenin topraklarında başlamıştı.

Tatbikata, Polonya gibi bazı NATO üyesi sınır ülkeleri tepki göstermişti.