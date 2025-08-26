Bekir Sıtkı Erdoğan 11. Yılında Anıldı
Türk edebiyatının önemli şairlerinden Bekir Sıtkı Erdoğan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla İstanbul'da anma programı düzenlendi. Programa katılanlar, Erdoğan'ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi aldı.
Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, Erdoğan'ın torunu Gülbin Dural, yakınları ve sevenleri katıldı.
Programda Erdoğan'ın hayatı ve eserleri katılımcılara anlatıldı.
Şairin eşyası ve fotoğraflarının sergilendiği anı köşesi, 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.
Bekir Sıtkı Erdoğan kimdir?
Bekir Sıtkı Erdoğan, 1926 yılında Karaman'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu mezunu Erdoğan, kıta subaylığı yaptı.
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesini bitirmesinin ardından Heybeliada Deniz Lisesi, İstanbul Alman Lisesi ve Marmara Koleji'nde edebiyat öğretmenliği yapan Erdoğan, 24 Ağustos 2014'te 88 yaşında hayatını kaybetti.
Aruz, hece ve serbest vezinle şiirler yazan Erdoğan'ın şiirlerinden bazıları bestelendi, rubai türündeki şiirleri birçok dergide yayımlandı.