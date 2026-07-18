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Denizli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Denizli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Denizli'nin Bekilli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yaşar Öztürk'ün kullandığı 35 ASA 93 plakalı otomobil, Bekilli-Çal kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü ile araçta bulunan Gülizar Öztürk, Arzu Akay ve Melek Alptekin ambulanslarla Bekilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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