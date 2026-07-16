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Adnan Beker'den "Kirli Adam" Sözü Nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında Suç Duyurusu ve 5 Liralık Tazminat Davası

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Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bir televizyon programında kendisine yönelik kullandığı 'kirli adam' ifadesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 5 liralık manevi tazminat davası açtı.

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bir televizyon programında kendisine yönelik kullandığı "kirli adam" ifadesi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, ayrıca 5 liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP'den geçen günlerde istifa eden Beker, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 13 Temmuz 2026 tarihinde TV100 ekranlarında katıldığı programda kendisi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hem ceza soruşturması başlatılması talebiyle suç duyurusunda bulundu hem de manevi tazminat davası açtı.

Beker'in avukatınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında Beker için kullandığı "kirli adam" ve "kirli ilişkileri olan kişi" ve benzeri ifadelerin kişilik haklarını hedef aldığı, kamuoyu nezdinde itibarını zedelediği ve suç teşkil ettiği ifade edildi.

"KAMUOYU ÖNÜNDE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜ"

Suç duyurusnda, söz konusu ifadelerin somut herhangi bir olguya dayanmadığı, doğrudan kişiyi hedef alan ağır ithamlar içerdiği ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunuldu.

Başvuruda, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının televizyon yayını ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığı belirtilerek, bu nedenle milletvekili Beker'in kişilik haklarının ihlal edildiği ve kamuoyu önünde küçük düşürüldüğü kaydedildi. Dilekçede, söz konusu ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında hakaret başta olmak üzere ilgili suçlardan soruşturma yürütülmesi ve kamu davası açılması talep edildi.

5 LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Adnan Beker, ayrıca Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası da açtı. Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı, siyasi eleştiri sınırlarının aşıldığı ve davacının toplum nezdindeki saygınlığını zedelediği ifade edildi. Beker, Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca 5 liralık manevi tazminat talep etti.

Kaynak: ANKA
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