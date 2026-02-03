Haberler

Bejart Ballet Lausanne, bu ay yeniden İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Güncelleme:
Modern dansın öncüsü Maurice Bejart'ın kurduğu Bejart Ballet Lausanne, 20, 21 ve 22 Şubat'ta İstanbul'da üç eser sahneleyecek. Gösterilerde 'Firebird' ve 'Bolero' ile birlikte 'Oskar' adlı yeni yapıtın Türkiye prömiyeri yapılacak.

Modern dansın usta ismi Maurice Bejart'ın kurucusu olduğu Bejart Ballet Lausanne, bu ay yeniden İstanbul'da biri yeni olmak üzere toplam üç eser sahneleyecek.

Topluluk, 20, 21 ve 22 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) izleyicilerle buluşacak.

Gösterilerde yaklaşık 40 dansçıdan oluşan topluluk, "Firebird" ve "Bolero" adlı eserlerini sahnelemesinin yanı sıra Riva ve Repele ikilisinin hazırladığı "Oskar" adlı yeni yapıtın Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Dans gösterilerinin biletlerine ise Biletinial platformu üzerinden ulaşılabilir.

