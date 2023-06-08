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Beijing'le Londra Arasında Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı

Beijing'le Londra Arasında Direkt Uçuş Rotası Başlatıldı

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LONDRA, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Güney Havayolları'nın Beijing'den Londra'ya ilk direkt uçuşuyla, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na inen yolcular, 7 Haziran 2023.

LONDRA, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Güney Havayolları'nın Beijing'den Londra'ya ilk direkt uçuşuyla, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'na inen yolcular, 7 Haziran 2023.

Çin Güney Havayolları Çarşamba günü Londra ile Beijing'i birbirine bağlayan yeni bir direkt uçuş rotası başlattı. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti England Londra Güncel Haberler

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