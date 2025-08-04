Beijing'de Fırtına ve Şiddetli Yağmur İçin Kırmızı Uyarı İlan Edildi

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yetkililer, geçtiğimiz hafta şiddetli yağmurların etkili olduğu kentte fırtına ve şiddetli yağmur uyarısını en üst düzeye çıkardı.

Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla fırtına ve şiddetli yağmur için kırmızı uyarı ilan eden kentin meteoroloji servisi, öğlen saatlerinden salı sabahına kadar kent genelinde şiddetli yağmur yağacağı tahmininde bulundu. Çin'in dört aşamalı sisteminde kırmızı uyarı, en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

Kentin çoğu bölgesinin 6 saat içinde 100 milimetreden fazla yağmur alması beklenirken, bazı bölgelerde bu yağışın 200 milimetreyi aşacağı tahmin ediliyor.

Kent sakinlerine gök gürültülü fırtınalar sırasında dikkatli olmaları, su basmış yollarda araç kullanmamaları ve dağlardan ve nehirlerden uzak durmaları tavsiyesi yapıldı.

Hafta sonu boyunca Çin'in birçok bölgesini vuran şiddetli yağmurlarda yollar çökerken, birçok kişinin tahliye edilmesi gerekti.

Geçen hafta Beijing'de yaşanan şiddetli yağmurlarda 44 kişi hayatını kaybetmiş, 300.000'den fazla kişi olumsuz etkilenmiş ve yaklaşık 24.000 ev hasar görmüştü.