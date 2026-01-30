Çin'in Başkenti Beijing'de Yer Alan Çin Ulusal Müzesi, At Yılı Temalı Sergisini Ziyaretçilere Açtı
Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Müzesi'nde, At Yılı temalı sergi 30 Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergide 120'den fazla kültürel eser sergileniyor.
BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Müzesinde, Çin burçları kapsamında At Yılı temalı sergiyi ziyaret eden insanlar, 29 Ocak 2026.
Beijing'de 120'den fazla kültürel eserin sergilendiği sergi, 30 Ocak'ta kapılarını açtı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel