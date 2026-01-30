Haberler

Çin'in Başkenti Beijing'de Yer Alan Çin Ulusal Müzesi, At Yılı Temalı Sergisini Ziyaretçilere Açtı

Güncelleme:
Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Müzesi'nde, At Yılı temalı sergi 30 Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergide 120'den fazla kültürel eser sergileniyor.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Müzesinde, Çin burçları kapsamında At Yılı temalı sergiyi ziyaret eden insanlar, 29 Ocak 2026.

Beijing'de 120'den fazla kültürel eserin sergilendiği sergi, 30 Ocak'ta kapılarını açtı. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
