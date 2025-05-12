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Beijing'de 9. Uluslararası Gül Araştırma Sempozyumu Başladı

Beijing'de 9. Uluslararası Gül Araştırma Sempozyumu Başladı
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Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 9. Uluslararası Gül Araştırma ve Yetiştirme Sempozyumu, 11 Mayıs 2025'te başladı. Etkinlikte 1.000'den fazla Çin gülü çeşidi sergileniyor ve turistler farklı türleri keşfetme fırsatı buluyor.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Mentougou bölgesinde düzenlenen 9. Uluslararası Gül Araştırma ve Yetiştirme Sempozyumu'nda Çin güllerini inceleyen turistler, 11 Mayıs 2025.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Gül Araştırma ve Yetiştirme Sempozyumu cumartesi günü Beijing'de başladı. 15 Mayıs'a kadar sürecek etkinlikte dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla Rosa Chinensis olarak da bilinen Çin gülü çeşidi sergileniyor. Turistler, farklı türdeki gülleri keşfetme imkanı buluyor. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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