Beijing'de 9. Uluslararası Gül Araştırma Sempozyumu Başladı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Mentougou bölgesinde düzenlenen 9. Uluslararası Gül Araştırma ve Yetiştirme Sempozyumu'nda Çin güllerini inceleyen turistler, 11 Mayıs 2025.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Gül Araştırma ve Yetiştirme Sempozyumu cumartesi günü Beijing'de başladı. 15 Mayıs'a kadar sürecek etkinlikte dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla Rosa Chinensis olarak da bilinen Çin gülü çeşidi sergileniyor. Turistler, farklı türdeki gülleri keşfetme imkanı buluyor. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)