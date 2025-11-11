Haberler

Behiç Erkin, Vefatının 64'üncü Yılında Anıldı

Behiç Erkin, Vefatının 64'üncü Yılında Anıldı
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının ilk genel müdürü Behiç Erkin, Eskişehir'deki mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Törende, Erkin'in demir yollarına olan katkıları ve önemi vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ilk genel müdürü Behiç Erkin, vefatının 64'üncü yılında Eskişehir'deki mezarı başında anıldı.

Erkin'in anıt mezarının bulunduğu Tepebaşı ilçesindeki Enveriye Tren İstasyonu'nda, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği (DEMOK) Eskişehir Şubesince organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

DEMOK Genel Başkanı Ahmet Turan Demir, organizasyonda yaptığı konuşmada, Erkin'in "demir yollarının babası" olarak bilindiğini söyledi.

Erkin'in soyadının Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğini belirten Demir, "Bu soyadı, 'kendi başına karar alabilen, bağımsız, önder' anlamına geliyor. 'Eğer Behiç diyorsa doğrudur' diyen Ulu Önderimizin emanet ettiği bir büyüğümüzdü." dedi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da Erkin'in son derece değerli bir kişilik olduğunu dile getirdi.

Kurum olarak Erkin'in adının yaşatılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Yalnızoğlu, katılımcılara geldikleri için teşekkür etti.

DEMOK Eskişehir Şubesi Başkanı Uğur Yılmaz'ın da konuşma yaptığı program, dua edilmesiyle sona erdi.

Organizasyona, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ Eskişehir Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut Erten, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı Müdürü Süleyman Hilmi Özer, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Zafer Karadağ ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
