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Bedirhan Şener'in Psikolojik Sorunları Olduğu Öne Sürüldü

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Eski bakan Abdüllatif Şener'in kayınvalidesi Leyla Çetiner'i öldürmesiyle ilgili olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, anneannesiyle tartıştıktan sonra silahla ateş etti. Olay sonucunda Leyla Çetiner hayatını kaybetti.

'BEDİRHAN ŞENER'İN PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ'

Eski bakan Abdüllatif Şener'in Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan evinde kayınvalidesi Leyla Çetiner'in (80), oğlu Bedirhan Şener tarafından öldürülmesiyle ilgili olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, henüz belirlenemeyen nedenle anneannesi Leyla Çetiner'i ile tartıştı. Anneanne ve torun arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan Abdüllatif Şener ve eşi Berrin Şener'in polise haber vermek için dışarı çıktığı sırada evden 4 el silah sesi geldi. Şener'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Ardından eve giren sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olduğu belirlenen Çetiner'e ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Leyla Çetiner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenevler Mahalle Muhtarı Seviye Ardıç ise olaya ilişkin, "Azam aradı beni, mahalleden silah sesi geldiğini ve ambulansların, polis ekiplerinin olduğunu söyledi. Hemen geldim olay yerine. Polislerden ve mahalledeki insanlardan öğrendiğim Abdüllatif Şener'in oğlu olduğu. 4 el ateş edildiği söyleniyor. Bildiğimiz kadarıyla yaralının hastaneye gittiği ve orada vefat ettiğini söyleniyor" dedi.

'BİR KADIN ANNEMİ VURDULAR DİYE BAĞIRDI'

İsmini vermek istemeyen ve ailenin yan binada oturan komşusu olduğunu söyleyen kişi, olay öncesinde tartışma sesi duymadığını belirterek, "Komşularıyım, yan binada oturuyorum. 4 el silah sesi duydum. Panik oldum ve pencereyi açtım. Bir kadın (Şener'in eşi Berrin Şener) 'annemi vurdular' diye bağırdı. Kapıda bir beyefendi vardı, o da telefonla uğraşıyordu. Ben direk kadının yanına gittim ve sakinleştirmeye çalıştım. Su verdim ve yardımcı oldum. Daha sonra polis ve ambulans geldi. Sağlık personellerini içeri almadılar, silahlı olabilir diye. Yaklaşık 20 dakika kapıda içeri girmeyi bekledik" diye konuştu.

Salih HÜDAVERDİ-Kadircan GÜLER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
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