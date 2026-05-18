Çerkeş ilçesindeki köy müzesi dijital ortama taşınıyor

Çerkeş'in Bedil Köyü Müzesi'nde bulunan kültürel miras unsurlarının dijital ortama aktarılması, korunması ve geniş kitlelere erişilebilir hale getirilmesi amacıyla "Geçmişin İzinde Dijital Gelecekte Projesi"nin hayata geçirildiği bildirildi.

Çerkeş Gençlik Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, projenin, Çerkeş Gençlik Merkezi, Artı Nefes Vakfı, Bedil köyü muhtarlığı ve Bedil Köyü Derneği iş birliğiyle yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında ilk olarak müze alanında kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldığı aktarılan açıklamada,

"Yürütülen çalışmalarla birlikte ziyaretçilerin müze deneyimini güçlendirmek amacıyla anı köşesi ve anı defteri alanı oluşturuldu. Böylece müze yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir alan olmaktan çıkarılarak ziyaretçi etkileşimini artıran, yaşayan bir kültür alanına dönüştürüldü. Projenin dijital ayağında ise yazılım ekibi tarafından müze içerisindeki eserlerin fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi, QR kod altyapısı oluşturuldu ve dijital envanter çalışmaları başlatıldı. Ayrıca müze ve köyün kültürel geçmişine ilişkin sözlü tarih çalışmaları yürütülerek yerel halk ile röportajlar gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.