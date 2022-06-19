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Bedensel engelli, yanan evinde can verdi

Demirören Haber Ajansı - Süleyman İlter - Güncel
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Bedensel engelli, yanan evinde can verdi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk (54) yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk (54) yaşamını yitirdi.

Çaylı Mahallesi 409 Sokak'taki müstakil evde, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri güçlükle söndürdü. Daha sonra içeri giren ekipler, akrabalarıyla birlikte yaşadığı belirtilen bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk'un cansız bedenine ulaştı. Çabuk'un cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çabuk'un birlikte yaşadığı akrabalarının yangın sırasında misafirliğe gittiği belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Süleyman İlter - Güncel

Ortaca Muğla Güncel Haberler

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