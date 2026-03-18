Muğla'da engelli iki kardeşin 'hayali' için emniyet ve jandarmadan ziyaret

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "polis ve asker olma hayali" kuran bedensel engelli iki kardeşi, evinde ziyaret eden emniyet ve jandarma ekipleri, kardeşlere üniforma hediye etti.

Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ve Emine Şişik'in bedensel engelli çocukları Abdullah (22) ile Hafize'nin (35) küçük yaşlardan bu yana polis ve asker olma hayali kurduklarını öğrenen Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, aileye sürpriz yaptı.

Dilekli, İlçe Jandarma Komutanı İlker Bilim, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Beder ve personelin katılımıyla Şişik ailesini iftarda ziyaret etti.

İftarın ardından pasta üzerindeki mumları üfleyen kardeşlere, polis ve asker üniformalarının yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse ve Çaykenarı Mahalle Muhtarı Çetin Yıldız da katıldı.