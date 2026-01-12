Haberler

BEBEK Otel'de Kaçak Yapıların Yıkımına Başlanıyor

BEBEK Otel'de Kaçak Yapıların Yıkımına Başlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEBEK Otel'in kaçak olduğu gerekçesiyle Boğaz ön görünüm alanında yıkım kararı alınan bölümlerinin yıkımına başlanması bekleniyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele gelerek çalışmalara başladı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BEBEK Otel'in bulunduğu alanda Boğaz ön görünüm alanında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen bölümlerin yıkımına başlanması bekleniyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele geldi.Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran sürprizi: Nükleer konusunda müzakere için beni aradılar

Trump duyurdu! Kaosa sürüklenen İran'dan sürpriz teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti

Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti
Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf

Bu fotoğrafa herkes aynı yorumu yapıyor
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: 'İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım'

Gözaltı sonrası Roma'dan konuştu! Türk basınını şikayet etti
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

Yapay zeka hayatını kabusa çevirdi: Google'dan korkunç hata!
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

''G.Saray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü''
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü