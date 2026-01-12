BEBEK Otel'de Kaçak Yapıların Yıkımına Başlanıyor
BEBEK Otel'in kaçak olduğu gerekçesiyle Boğaz ön görünüm alanında yıkım kararı alınan bölümlerinin yıkımına başlanması bekleniyor. Belediye ekipleri sabah saatlerinde otele gelerek çalışmalara başladı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel