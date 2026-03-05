Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, ortak basın toplantısı düzenledi. Ziyaretin nedenleri arasında liderlerin geçmişteki büyük siyasi figürleri anması ve uluslararası ilişkilerdeki güncel gelişmelere dair görüşlerini paylaşması yer aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erbakan ve Destici, ortak basın toplantısı düzenledi.

Destici, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla Fatih Erbakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek kurultayın hayırlı olmasını temenni etti.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 15'inci yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Destici, Erbakan'a Allah'tan rahmet diledi.

Destici, BBP ve BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yeniden Refah ve Necmettin Erbakan'ın aralarında kardeşlik ilişki olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını lanetleyen Destici, "Özellikle o kız çocuklarının okuduğu okula yapılan saldırı hepimizin yüreklerini parçaladı, ciğerlerini dağladı. Eğer dünyada uluslararası bir hukuk, Birleşmiş Milletler, ceza mahkemesi, insan hakları kuruluşu varsa, bu iki haydudun mutlaka ama mutlaka yargılanmaları gerekir. Eğer bunlar yargılanmazsa, bu artık yol olur. Bundan sonra her ülke istediği, güçsüz gördüğü her ülkeye saldırabilir." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığa karşı işledikleri suçlar dolayısıyla yargılanmalılar"

Fatih Erbakan da Destici ile heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek bu ramazanın zulümler altında geçen son ramazan ayı olmasını diledi.

Görüşmede, Necmettin Erbakan'ı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirten Erbakan, Yazıcıoğlu'nun dürüstlüğüyle, samimiyetiyle, tevazusuyla ve vatan aşkıyla milletin hatırlayacağı büyük bir lider olduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıları ile gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koyduklarını dile getiren Erbakan, "Tahran'da hastaneleri vurdular. Yenidoğan ünitelerindeki minicik yavruların, bebeklerin ölümüne yol açtılar. Trump'ın, Netanyahu'nun mutlaka ama mutlaka insanlığa karşı işledikleri suçlar dolayısıyla yargılanmaları, hakim karşısına çıkmaları ve en ağır cezalara çarptırılmaları gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Erbakan, bir gazetecinin emekli bayram ikramiyesi tutarlarına ilişkin sorusu üzerine, ikramiyenin en az 10 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Destici ise aynı soruya emekli bayram ikramiyesinin en az 5 bin 200 lira olması gerektiğini, kendi tekliflerinin ise 10 bin lira olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
