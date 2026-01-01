Haberler

BBP Sivas İl Başkanı Polat son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, cenaze töreninin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Törene siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın (70) cenazesi toprağa verildi.

Polat'ın cenazesi, yakınları tarafından Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, aileye taziye dileklerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Polat'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Polat'ın ailesi ve yakınları ile Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
