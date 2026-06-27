BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in oğlu Semih Yelis'in nikah şahitliğini yaptı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kıydığı nikahta, Semih Yelis ile Seher Bayram'ın nikah şahitliğini yapan Destici, Ahmet Yelis'in siyasi hareketin kuruluşundan bu yana içinde yer alan dava arkadaşlarından biri olduğunu belirterek çifti tebrik etti.

Evliliğin hem Allah'ın emri hem de Hazreti Muhammed'in sünneti olduğunu ifade eden Destici, "İslam'dan önce de Türklerde aile mukaddesti. Çünkü aile mukaddestir, anne-baba mukaddestir, ebe-dede mukaddestir. Türk milletini ve Türk toplumunu en güçlü kılan özelliklerden birisi de aile kurumudur." dedi.

Destici, ailenin korunmasının önemine vurgu yaparak, "Aile kurumumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aile kurumumuzu yok etmeye çalışanlara inat güçlendireceğiz. Evlilik dışı hayat diyenlere inat, LGBT diyenlere inat, illa da aile, illa da evlilik, illa da çocuk demeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Genç çiftin birbirine duyduğu sevginin gözlerinden okunduğunu belirten Destici, "Bu muhabbet kalplerinden ve yüreklerinden hiç eksilmesin. Sevgi çok önemli ama evlilik hayatında bazen sevginin yetmeyeceği durumlar olabilir. İşte orada saygının, hoşgörünün, tahammülün ve fedakarlığın hep devrede olması gerekir." diye konuştu.

Aile cüzdanı, davetlilerin de görüşü alınarak geline takdim edildi.

Partililerin katıldığı nikah töreni, dua okunması ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.