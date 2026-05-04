BBP Genel Başkanı Destici, Taşkent Büyükelçiliğini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Özbekistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile bir araya geldi.

Büyükelçi Ulutaş'ın ev sahipliğinde başkent Taşkent'teki büyükelçilik binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ele alındı.

Destici, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Özbekistan'da bulunmaktan ve Özbekistan ile Türkiye dostluğunu, kardeşliğini, ilişkilerini konuşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ülkede dört günlük bir ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Destici, Ulutaş'a, Özbekistan ile Türkiye ilişkilerine dair bilgilendirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.

Mustafa Destici, son 10 yılda iki ülke arasında muazzam bir gelişme yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu en çok siyasi alanda hissediyoruz. Bunda hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in büyük katkıları var. Geldiğimiz noktada baktığımızda siyasetten ticarete, kültürden sağlığa her alanda inanılmaz bir işbirliği var. Hem Türkiye-Özbekistan arasında hem Türk Devletleri Teşkilatları birliği içerisinde hem de hemen hemen bölgesel tüm konularda Türkiye ile Özbekistan tam bir ittifak halinde hareket etmekte. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir."

Ayrı bayraklar altında olunsa da Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki ülkeler arasında birlik sürecinin başlatıldığını belirten Destici, bu kapsamda yürütülen faaliyetleri anlattı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
