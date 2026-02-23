Destici, Şehit Ailesiyle İftar Yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016'da şehit olan Mehmet Uygun'un ailesi ile iftar yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, eşi Şükriye Destici ve Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ile şehidin babası Hayri Nadi Uygun ve annesi Behiye Uygun'un evine misafir oldu.

Aileyle iftar yapan Destici, şehitler için dua etti.

Şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirten Destici, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.