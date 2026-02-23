Haberler

Destici, Şehit Ailesiyle İftar Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016'da şehit olan Mehmet Uygun'un ailesi ile iftar yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2016'da şehit olan Mehmet Uygun'un ailesi ile iftar yaptı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, eşi Şükriye Destici ve Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin ile şehidin babası Hayri Nadi Uygun ve annesi Behiye Uygun'un evine misafir oldu.

Aileyle iftar yapan Destici, şehitler için dua etti.

Şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirten Destici, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Yener
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor