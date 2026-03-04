BBP Genel Başkanı Destici, partisinin iftar programına konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin çevresinin "ateş topu" olduğunu, son olarak ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını belirterek, "Bütün bunlar teyakkuzda olmamızı, tedbirli olmamızı elbette ki içeride de birlik ve beraberlik içinde olmamızı gerektiriyor." dedi.

Destici, partisinin Keçiören İlçe Başkanlığınca, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, ramazanda birlik, kardeşlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Türkiye'nin etrafının adeta "ateş topu" olduğunu, son olarak İsrail ile ABD'nin İran'a saldırdığını anımsatan Destici, "Bütün bunlar teyakkuzda olmamızı, tedbirli olmamızı elbette ki içeride de birlik ve beraberlik içinde olmamızı gerektiriyor." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Arada bir de Türkiye'ye parmak sallıyorlar. O hadsizlere diyoruz ki, Türkiye'yi, Türk milletini başkalarıyla karıştırmayın. Türkiye ne Afganistan'a benzer ne Suriye'ye benzer ne Irak'a benzer, ne Filistin'e benzer, ne Sudan'a, Somali'ye ne Venezuela'ya ne İran'a benzer. Türkiye, Türk milleti, vatanı söz konusu olduğunda canını düşünmez. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın tam buna uygun bir güzel sözü var. 'Biz kan dökmeyi seven bir millet değiliz ama gerektiğinde dünyanın şahdamarını kesmesini de biliriz.' diyordu. Onun için Türkiye'ye parmak sallayanlar şunu bilsinler ki, Türkiye'nin o parmak sallayanları da, o parmakları da, onun arkasındaki güçleri de kıracak, yenecek, mağlubiyete uğratacak gücü de, azmi de, kararlılığı da vardır."

İftar programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Özarslan, bölgede yaşanan kaos ortamını hatırlatarak, Türkiye'nin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür etti.