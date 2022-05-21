Destici: "Türkiye, bütün güvenlik endişeleri ortadan kaldırılmadan bu ülkelerin (İsveç ve Finlandiya) NATO'ya girmesine 'evet' dememelidir ve...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, bütün güvenlik endişeleri ortadan kaldırılmadan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'evet' dememelidir ve demeyecektir." ifadesini kullandı.

Destici, Partisinin Ankara Konağı'ndaki Genel İstişare Toplantısı öncesinde siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin dış politikada ve NATO'nun genişlemesi konusunda milli ve bağımsız adımlar attığını belirten Destici, şunları söyledi:

"PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, terör örgütlerine kucak açan, onları besleyen, Türkiye düşmanlarının yanında duran ve onlara arka çıkan İsveç ve Finlandiya, bu tavırlarından vazgeçmediği sürece, özellikle somut adımlar atarak Türkiye'nin bütün güvenlik endişeleri ortadan kaldırılmadan bu ülkelerin NATO'ya girmesine 'evet' dememelidir ve demeyecektir."

ABD'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin NATO'nun genişlemesi konusundaki tavırlarının Türkiye'yi bir dereceye kadar ilgilendireceğini ve muhalefetin bu konuda net bir tavrının bulunmadığını dile getiren Destici, muhalefetin, Batıyla ilişkilerini bozmak istemediği ve HDP'yi gücendirmemek için bu tavrı takındığı ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Karadeniz, Kafkaslar ve Balkanlar'da çok önemli adımlar attığını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"İşte bu atılan adımların nihayete ermesi için biz Cumhur İttifakı'nı gerekli görüyoruz. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali için diyoruz. Savunma sanayinde yapılan hamleler, İHA, SİHA görünürde olanlar. Arkada yapılan diğer mühimmat, konvansiyonel ve elektronik alanında başarıyla yürütülen çalışmaların yarım kalmaması lazım. Türkiye'nin başlatmış olduğu muharip savaş uçağını kendi yapma projesinin inkıtaya uğramaması lazım. Aynı şekilde kendi balistik füzelerine ve nükleerine sahip olması lazım. Bunlar saldırı için değil, caydırıcılık ve savunma için."

Destici, muhalefetin ekonomik sorunları gerekçe göstererek Türkiye hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Herkes emin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni batıracak bir güç yoktur. Allah'ın inayeti, izni ve yardımıyla bu büyük Türk milleti her zorluğu yenmiştir, bu zorluğu da yenecek ve özlenen refahı, zenginliği de önümüzdeki süreçlerde görecektir. Bundan zerre kadar şüphem yok." diye konuştu.

BBP eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği kazaya ilişkin tüm şüphelerin ortadan kalkması için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Destici, "Yine aynı şekilde bu süreçte kimin hatası, ihmali, kusuru ve dahi kimin kastı varsa bunların tamamı ortaya çıkarılıp, mahkemelerde hesap verip hak ettiği cezayı alana kadar BBP, partililer ve Alperenler canları pahasına, ne gerekiyorsa her şeyi yerine getirip bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.