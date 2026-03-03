BBP Genel Başkanı Destici'den Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist İsrail'e gerekli uyarılar yapılarak gazetecilerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den canlı yayın yapan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Ekibe ve CNN Türk ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, "Belli ki sıkışmışlar ve görüntü paylaşılsın istemiyorlar. Terörist İsrail'e gerekli uyarılar yapılarak gazetecilerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.