BBP Genel Başkanı Destici'den partisinin Sivas İl Başkanı Polat için taziye mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, hayatını kaybeden partisinin Sivas İl Başkanı Ahmet Polat için taziye mesajı yayımladı. Polat'ın kalp krizi sonucu vefat ettiğini belirten Destici, merhumun ailesine ve parti camiasına başsağlığı diledi.

Destici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Partimiz kurucular kurulu üyesi, üç dönem Kangal Belediye Başkanlığımızı yaparak memleketine hizmet eden, 4 Eylül Belediyespor'un iki dönem başkanlığını yapmış olan, Sivas Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız Ahmet Polat ağabeyin kalp krizi sonrası yapılan işlem esnasında vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Ahmet Polat ağabeye Yüce Allah'tan rahmet, aile fertlerine, camiamıza ve yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederim. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Biz ondan razıydık, Cenabıhak da razı olsun."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
