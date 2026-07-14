Destici: Devlet ve millet haddini bildirir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç kimse, hiçbir topluluk kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs etmemelidir, edemez. Ederse 15 Temmuz gecesi olduğu gibi devlet de millet de gereğini yapar ve haddini bildirir." ifadesini kullandı.

Destici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin manevi çatısı olan devleti, demokrasiyi ve anayasal düzeni korumak için hayatlarını feda eden şehitleri rahmetle andığını belirtti.

15 Temmuz gecesi yaşananları anımsatan Destici, devletin sahibinin millet olduğuna dikkati çekti. Destici, "Hiç kimse, hiçbir topluluk kendini devlet yerine koyup milletin kaderini belirlemeye teşebbüs etmemelidir, edemez. Ederse 15 Temmuz gecesi olduğu gibi devlet de millet de gereğini yapar ve haddini bildirir." ifadelerine yer verdi.

Destici, özellikle kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, etnik gruba, şahsa, cemiyete, topluluğa ya da zümreye bağlılık gösteremeyeceğini belirtti.

Siyasi partilerin o gece hem TBMM içinde hem de dışında tam bir dayanışma gösterdiğini ifade eden Destici, "Biz de o gece darbeyi duyduğumuz ilk andan itibaren parti genel merkezimizde, Kızılay'da arkadaşlarımız Genelkurmay yönünde, şahsım Meclise giderek ve Kızılay'a giderek darbeye karşı duruşumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. İlk açıklama yapan siyasi partilerin başındayız." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz 2016'da devlete, millete kast edenlerin, kaçak olanların, uzantılarının tümünün cezalandırıldığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bunların geçmişteki suçlarının tümü bütün yönleriyle aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Bugün bu mücadeleyi devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumlarıyla verdiklerine ya da vermekte olduklarına şahitlik etmekteyiz. Aynı şekilde aynı odaklar tarafından yönetildiğini düşündüğümüz, ülkemizin ve milletimizin aleyhinde faaliyet gösteren bütün terör yapılanmalarına karşı aynı kararlılıkla mücadele edilmelidir. Terörün rengi, dini olmaz, terör terördür. Onun için teröre karşı, terör örgütlerinin bütününe karşı aynı kararlılıkla mücadele edilmelidir."

Destici, 15 Temmuz FETÖ darbesini bir kez daha lanetlediğini belirtti.