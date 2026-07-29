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BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi:

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- "Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımız olmak üzere onların şehadetindeki bu sır perdesi, şüpheler ortadan kaldırılacak. Mesele tamamıyla aydınlatılacak"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerinin ölümüne ilişkin sır perdesinin ve şüphelerin ortadan kaldırılacağını belirterek, "Mesele tamamıyla aydınlatılacak." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının her koşulda takipçisi olacaklarını belirtti.

Mustafa Destici, "Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımız olmak üzere onların şehadetindeki bu sır perdesi, şüpheler ortadan kaldırılacak. Mesele tamamıyla aydınlatılacak. Mutlaka ama mutlaka her kimin kusuru ve kastı varsa ortaya çıkarılacak ve hesabı sorulacak." ifadelerini kullandı.

Elinde bilgi ve belge bulunduğunu düşünenlere çağrıda bulunan Destici, bu kişilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabileceklerini ifade etti.

Öte yandan Destici, AHBAP benzeri birçok yardım derneğinin bulunduğunu ve her birinin denetlenmesi gerektiğini belirterek, milletin duygularının istismar edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, Yeni Partiye ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Yeni Partiye başarı dileklerini ilettiğini, bu kapsamda Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Partinin hazine yardımı almasına ilişkin görüşü sorulan Destici, hiçbir siyasi partinin yardım almasını istemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sadece 5 siyasi parti hazine yardımı alıyor. Biz burada faaliyetlerimizi bir kuruş Hazine yardımı almadan sürdürüyoruz. Nasıl biz arkadaşlarımızın aidatları ve dava arkadaşlarımızın bağışlarıyla siyasi faaliyetimizi yürütüyorsak diğer partiler de o şekilde yürütsün. Büyük Birlik Partisi olarak görüşümüz net, siyasi partilere ne hazine yardımı ne de seçim yardımı verilmesin. Bu para emeklilerimize verilsin."

Kaynak: AA
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