BBP Genel Başkanı Destici, Ahmet Polat'ın Eşinin Cenazesine Katıldı
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta hayatını kaybeden partisinin il başkanı Ahmet Polat'ın eşi Fatma Polat'ın (67) cenazesine katıldı.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat'ın eşi Fatma Polat'ın cenazesine katılmak için Sivas'a geldi. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Ay Yıldız Camisi'ndeki cenaze namazına Destici'nin yanı sıra Polat ailesinin yakınları, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı. Destici, Ahmet Polat'a başsağlığı dileklerini iletti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Polat'ın cenazesi toprağa verildi.
Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,