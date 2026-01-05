Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, BBP MKYK üyesi Ayantaş'ın babasının cenaze törenine katıldı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP MKYK Üyesi Hakan Ayantaş'ın babası Ahmet Ayantaş'ın cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hakan Ayantaş'ın babası Ahmet Ayantaş'ın cenaze törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Ayantaş'ın cenazesi, öğle namazının ardından Akyurt ilçesindeki Seyit Burhanettin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Ayantaş'ın ailesi, yakınları, BBP genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleriyle, partinin Ankara il ve ilçe başkanları, partililer ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç katıldı.

