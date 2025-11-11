Haberler

BBP'den Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında partisinin genel merkez bahçesine çam fidanı dikti. Destici, ağaçlandırma bilincinin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini vurguladı.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında partisinin genel merkez binasındaki bahçesine 3 adet çam fidanı dikti.

Parti Genel Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte dikilen üç çam fidanı, BBP lideri Destici ve parti yöneticileri tarafından toprakla buluşturuldu. Destici, burada yaptığı açıklamada, Milli Ağaçlandırma Günü'nün sadece belirli bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, toplumda yılın her gününe yayılan bir çevre ve ağaçlandırma bilincinin oluşması gerektiğini söyledi. Destici, "Bunu sadece 11 Kasım ya da o hafta ile sınırlı tutmamak, yılın her gününde ağaçlandırma yapmak şuurunda olmalı ve bunu fiilen gerçekleştirmeliyiz. Ağaç dikmek doğaya, çevreye ve gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miraslardan biridir. Her dikilen fidan, geleceğe bırakılan bir nefes, bir umuttur. Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutluyor ve tüm vatandaşlarımızı ağaç dikmeye, doğamızı korumaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
