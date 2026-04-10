BBDSO, piyanist Alexei Volodin'i konuk etti
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Alexei Volodin'in sahne aldığı konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece sundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, 'Piyano Konçertosu No. 3' ve 'Senfoni No. 7' gibi eserler alkışlandı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef İbrahim Yazıcı??????? yönetti.
Gecede "Piyano Konçertosu No. 3" ve "Senfoni No. 7 " gibi BBDSO eşliğinde seslendirilen eserler müzikseverlerce beğeni kazandı.
Gecenin sonunda Volodin, Yazıcı??????? ve orkestra, sanatseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü