'Bazı suçlar için yaşlılık hali ağırlaştırıcı sebep sayılsın' önerisi

TBMM'de Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan, 65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK), yaşlıların sıkça mağdur olduğu belli suçlar için yaşlılık halinin ağırlaştırıcı sebep sayılması gerektiğini söyledi.

TBMM'de yeni kurulan Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na başkanlık eden, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, açılış konuşmasında hem dünya hem de Türkiye nüfusunun hızla yaşlanmakta olduğunu söyledi. Kaya, "8 milyon 65 yaşını aşmış insanımız vardır. 65 yaş üstü 1,5 milyon kişi ise tek başına yaşamaktadır. TBMM'de ilk defa yaşlıların sorunları hakkında kapsamlı bir araştırma imkanı doğmuştur. Ülkemiz tecrübeleri ve dünya örneklerini inceleyip bir yol haritası çıkaracağız" dedi.

"Oysa, devletimizin yaşlılar konusunda önceliği, aile yanında, evde bakımdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'evde bakım yardımı' kapsamında, 130 binden fazla yaşlının ailesine nakdi destek sağlamıştır. Bu nedenle, 'Aile hukukundan doğan yükümlülükler' aile içindeki yaşlılara bakımı da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Belediyelerin yaşlı hemşehrileri için yaptıkları her türlü faaliyet, stratejik plandan başlayarak, performans kriterlerine, öngörülen bütçeye ve bütçe gerçekleşmesine kadar açık ve şeffaf biçimde izlenebilir olmalıdır. Belediyeler düzeyinde iyi örneklerin paylaşılması, sorun ve engellerin tartışılması, tecrübe ve bilgi birikiminde ortaklaşılması, yaşlılara hizmet veren uzman kadroların konum ve saygınlıklarının güçlendirilmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nün, 2006'dan bu yana yaygınlaştırmaya çalıştığı 'Yaşlı Dostu Kent Ağı' kavramını hayata geçirecek bir 'Yaşlı Dostu Kentler Birliği' kurulmalıdır."