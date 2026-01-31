Haberler

Bayrampaşa'da evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bayrampaşa'da bir evden yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 100'den fazla suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Bayrampaşa'da, bir evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 16 Ocak'ta, Altıntepsi Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın bilezik, yüzük ve kolyenin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Küçükçekmece ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, şüpheliler S.C. (36) ile S.C. (26) yakalandı.

Şüpheliler hakkında 100'den fazla suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
