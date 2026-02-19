Bayrampaşa'da trafikte tartışan panelvan sürücüleri kaza yaptı
Esenler Metris Bağlantı Yolu'nda iki panelvan aracın sürücüleri arasında yaşanan tartışma kazaya neden oldu. Araçlar arasında hasar meydana gelirken, sürücüler kazadan sonra da tartışmaya devam etti.
Bayrampaşa'da trafikte tartışan iki panelvan araç sürücüsü kaza yaptı.
Esenler Metris Bağlantı Yolu'nda 34 EZF 769 ve 33 J 8552 plakalı panelvan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı.
Seyir halindeyken devam eden tartışmada sürücülerden biri, aracını diğerinin üzerine sürdü.
Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazadan sonra da bir süre tartışmaya devam etti.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen