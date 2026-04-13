Bayrampaşa'da ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki sürücü gözaltına alındı

Bayrampaşa'da, bir çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kocatepe Mahallesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, O.A'nın (17) sevk ve idaresindeki otomobilin seyir halinde bulunan kamyonete çarptığı, çarpmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği ve otomobilin de yol kenarındaki ağaca çarparak durduğu belirlendi.

Kazaya ilişkin O.A. gözaltına alınırken, otomobilde bulunan 18 yaşından küçük 5 kişi de tedbir amaçlı kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adli makamlarca serbest bırakıldı, sürücü O.A."taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa'da dün, 34 PGH 253 plakalı otomobil ile 34 EG 6704 plakalı kamyonet, Kocatepe Mahallesi Metris Esenler bağlantı yolunda çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, yol kenarındaki yeşillik alana savrulan otomobil bir ağaca çarparak durabilmişti. Kazada kamyonette bulunan 2'si çocuk 4 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanmıştı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kazada ağır yaralanan kamyonetteki M.K. (8), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.