Bayrampaşa'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 9 Sürücüye Ceza

Bayrampaşa'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 9 Sürücüye Ceza
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa'da konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan 9 sürücüye ceza işleminde bulundu. Sürücülere, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri için cezai müeyyideler uygulanırken, bazıları hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayrampaşa'da konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ağustos'ta bir grup aracın Avrupa otoyolunda konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen C.Ç, M.A, Ş.E, E.D, E.A, E.D.T, E.U, E.İ ve A.Ü. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy halinde araç kullanmak", "trafik işaretlerine ve kurallarına uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yolu kapatan araç sürücüleri E.A, E.D.T, M.A, Ş.E, E.D, E.U. ve A.Ü. hakkında trafikte yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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