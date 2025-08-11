Bayrampaşa'da Skuter Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Berat Yusuf Aksoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü polis merkezine götürüldü.
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı skuter sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hal-Otogar Bağlantı Yolu'ndan Metris Cezaevi istikametine giden Y.E.E. hakimiyetindeki 34 HT 8698 plakalı otomobil, skuterle yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Yusuf Aksoy'a (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aksoy yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Berat Yusuf Aksoy, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Otomobilin sürücüsü Y.E.E. adli işlemler için polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından açıldı.