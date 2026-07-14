Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobil yandı
O-3 Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.
Bayrampaşa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
O-3 Otoyolu Edirne istikameti Kadife Kavşağı'nın Bayrampaşa ayrımında, Samet A. idaresindeki 34 NBK 303 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog