Haberler

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobil yandı

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobil yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

O-3 Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Bayrampaşa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

O-3 Otoyolu Edirne istikameti Kadife Kavşağı'nın Bayrampaşa ayrımında, Samet A. idaresindeki 34 NBK 303 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araları bozuk muydu? Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt

Zeki Alasya’nın eşinden Melek Baykal'la ilgili iddiaya yanıt
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu