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Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden işyerinde çıkan yangın söndürüldü

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Bayrampaşa'da bulunan üç katlı bir işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bayrampaşa İtfaiye Plastik Yaşam Güncel Haberler

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