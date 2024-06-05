Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sağmalcılar Özhavuzlar Caddesi'nde sabah saatlerinde plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.