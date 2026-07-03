Bayrampaşa'da çatıdan kafasına beton parçası düşen kadın öldü
İstanbul Bayrampaşa'da binasının önünde oturan Fatma Kalkancı'nın kafasına çatıdan beton parçası düştü. Ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.
İstanbul Bayrampaşa'da, önünde oturduğu binanın çatısından kafasına beton parçası düşen kadın hayatını kaybetti.
Muratpaşa Mahallesi'nde yaşadığı binanın önünde oturan Fatma Kalkancı'nın (54) kafasına çatıdan moloz parçası düştü.
Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Fatma Kalkancı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen