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Bayrampaşa'da metruk binada çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı

Bayrampaşa'da metruk binada çıkan yangın bitişikteki apartmana sıçradı
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BAYRAMPAŞA'da 4 katlı metruk binadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı.

BAYRAMPAŞA'da 4 katlı metruk binadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Uludağ Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı metruk binadan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki apartmanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 1 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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